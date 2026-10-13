Maltempo, 4,5 milioni di euro per le aziende agricole siciliane danneggiate nel 2023

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Pubblicato dal dipartimento regionale dell’Agricoltura il bando da 4,5 milioni di euro destinato alle aziende agricole colpite dalle eccezionali piogge della primavera 2023. I ristori riguardano le colture di mandorlo, nocciolo e pistacchio, duramente danneggiate dagli eventi meteorologici avversi. L’iniziativa punta a sostenere gli agricoltori siciliani che, tra maggio e giugno di tre anni fa, hanno subito ingenti perdite di produzione e significative riduzioni del reddito a causa delle precipitazioni eccezionali.

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Gli indennizzi saranno calcolati in base all’entità dei danni accertati e prevedono tre fasce di contributo: 99,31 euro per ettaro per danni compresi tra il 30% e il 50%; 165,50 euro per ettaro per danni superiori al 50% e fino al 70%; 248,27 euro per ettaro per danni superiori al 70%. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è fissato a 25 mila euro. Le domande saranno gestite attraverso una procedura automatizzata da Agea.

«Le colture di mandorlo, pistacchio e nocciòlo – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – hanno subito danni ingenti, in molti casi con conseguenze pesantissime sulla produzione e sul reddito delle aziende agricole. Gli agricoltori siciliani colpiti da questi eventi meteorologici eccezionali hanno dovuto affrontare perdite significative. Con questo intervento mettiamo in campo un sostegno concreto per aiutarli a superare le difficoltà, salvaguardare le aziende e ripartire».