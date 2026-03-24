Malta, il Centro Studi Napoleone Colajanni di Enna al tavolo internazionale su pace e dialogo

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Il Parlamento della Repubblica di Malta diventerà, il 26 e 27 marzo, il palcoscenico di uno dei più significativi appuntamenti diplomatici sul futuro del Mediterraneo. La sede istituzionale maltese accoglierà il convegno “Peace and Dialogue in the Mediterranean Space”: un tavolo internazionale che porterà a La Valletta delegazioni da 13 Paesi dell’area euro-mediterranea e mediorientale, con una rappresentanza trasversale di figure istituzionali, diplomatici, accademici ed esponenti della società civile.

L’iniziativa nasce in un momento di particolare tensione globale e si propone di restituire al Mediterraneo la sua vocazione storica di spazio di incontro e cooperazione. I lavori si articoleranno in quattro sessioni tematiche dedicate ai nodi più urgenti dell’agenda regionale: le relazioni tra le due sponde, l’integrazione economica, il dialogo interculturale e interreligioso e il ruolo delle reti civiche nella costruzione di una pace duratura.

Ad aprire i lavori saranno tre dei principali promotori dell’evento: lo Speaker del Parlamento maltese Anġlu Farrugia, Abdelhafid Kheit e Paolo Garofalo. Il programma prevede interventi di primo piano, con la partecipazione dell’ex ministro palestinese Ali Kheshan, di rappresentanti turchi, qatarioti e algerini — tra cui l’ambasciatore Mohamed Khelifi — e di studiosi provenienti da Francia e Spagna.

Tra i partecipanti figura anche una delegazione del Centro Studi Med. Mez. Napoleone Colajanni di Enna, composta tra gli altri da Fausto Vecchio, Giuliana Conte e Matteo Faro. La presenza del Centro testimonia il suo crescente protagonismo nella promozione del dialogo mediterraneo e nella costruzione di reti di cooperazione internazionale.

«Il Mediterraneo non può essere ridotto a linea di confine o a teatro di crisi — afferma Paolo Garofalo —. Deve tornare a essere uno spazio vitale di connessione tra popoli, economie e culture. Questo convegno rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un dialogo stabile, capace di unire istituzioni, università e società civile in una visione condivisa».

Concorde la visione di Abdelhafid Kheit: «Il Mediterraneo ha bisogno di ponti, non di nuove divisioni. Il dialogo tra culture e comunità è oggi una priorità strategica. Questa iniziativa dimostra che esiste una volontà reale di costruire percorsi comuni tra le due sponde, fondati sul rispetto, sulla pace e sullo sviluppo condiviso».

L’ambizione del convegno va oltre il confronto delle idee: l’obiettivo dichiarato è avviare un processo che porti alla creazione di una piattaforma permanente di cooperazione tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Un progetto che riafferma il Mediterraneo come asse strategico irrinunciabile per la stabilità e il dialogo tra le nazioni.

Fabio Marino