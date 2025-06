“Magnifica Sposa” ti da appuntamento alla Galleria Civica di Enna

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ

Sogni l’abito perfetto per il tuo matrimonio?

Come ogni anno, Magnifica Sposa dà appuntamento alle future spose dal 28 giugno al 2 luglio alla Galleria Civica di Enna, per scoprire in anteprima esclusiva la nuova collezione di abiti da sposa 2026 e presentare le nuove collaborazioni. Lo staff di Magnifica Sposa sarà a tua disposizione, insieme alle modelle che indosseranno gli abiti, per aiutarti a trovare quello più adatto a te.

Prenota la tua visita personalizzata gratuita durante l’evento compilando il modulo di prenotazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeugCw6bgEz8yX92FMdh38d58MF7GWxpHiYnqyXcrUuBIA4-w/viewform?pli=1