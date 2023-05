Mafia: morto in ospedale a Milano il boss Raffaele Bevilacqua

E’ morto all’ospedale Santi Carlo a Milano Paolo Raffaele Bevilacqua, 74 anni, storico capomafia nativo di Barrafranca. Era ricoverato da due mesi in stato di detenzione. Fino al suo coinvolgimento nelle operazioni antimafia, Bevilacqua è stato un avvocato penalista ed esponente di punta della Dc. Era al 41 bis dopo essere stato condannato all’ergastolo come mandante di un delitto avvenuto nel 2003. Come riporta Live Sicilia, è morto a seguito di una grave infezione conseguenza di una patologia cardio respiratoria della quale era affetto.

PUBBLICITÀ