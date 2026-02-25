Maestri ennesi allo stage internazionale di arti marziali a Brescia

PUBBLICITÀ

Tre maestri siciliani hanno preso parte a uno stage internazionale di arti marziali che si è svolto a Brescia. A rappresentare l’isola sono stati gli ennesi Antonio Morgano e Daniele Renna, insieme a Giuseppe Ligotti, in un gruppo di partecipanti arrivati anche da Repubblica Ceca, Germania e Svizzera, oltre che dall’Italia.

PUBBLICITÀ

Soddisfazione nelle parole di Antonio Morgano, che sottolinea anche la visibilità ottenuta dall’evento: “Siamo finiti su Samurai, la rivista di arti marziali. Lo stage è stata una bella esperienza, è andata bene, ci siamo divertiti”.

Un’occasione, dunque, non solo di confronto tecnico ma anche di crescita e scambio con realtà provenienti da diversi Paesi europei.