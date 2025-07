Maestri della clownerie e buskers internazionali a Enna dal 9 al 13 luglio

PUBBLICITÀ

La IV edizione del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown propone un cartellone che si dipana dal 27 giugno al 13 luglio a Giardini Naxos e ad Enna, con il sostegno del Ministero della Cultura, dei due Comuni coinvolti e in partenariato con importanti operatori del turismo e associazioni culturali del territorio.

In pochi anni, il Festival – nato nel 2022 per iniziativa degli artisti Dandy Danno e Diva G, al secolo Daniele Segalin e Graziana Parisi – si è affermato come uno dei progetti più innovativi e ampiamente riconosciuti a livello internazionale nell’ambito della comicità fisica e senza parole.

Dopo una intensa programmazione a Giardini Naxos, dal 9 al 13 luglio 2025 il Festival approderà a Enna, in stretta e preziosa collaborazione con l’associazione culturale Teatri del Cielo e con l’Amministrazione Comunale, portando nel capoluogo più alto d’Italia grandi maestri mondiali della comicità fisica, insieme a buskers di grande talento ed esperienza.

Tra i protagonisti attesi ci saranno artisti di calibro internazionale come Peter Shub, artista statunitense di fama mondiale, considerato uno dei maestri assoluti della comicità fisica, che ha lavorato con il Cirque du Soleil e ha recitato in “Amadeus” di Roman Polanski; Paolo Nani con “La Lettera”, considerato un vero e proprio cult mondiale del teatro fisico, in scena da oltre trent’anni con centinaia di repliche in ogni continente; Cho Kairin, artista cinese che fonde teatro fisico, arti visive e manipolazione di oggetti in uno stile unico e in performance mozzafiato che richiedono forza, controllo e coordinazione eccezionali; Il duo franco–austriaco Colette Gomette e Anna de Lirium con “THE ONE & The One”, raffinato spettacolo di clown che affronta con ironia e poesia la complessità delle relazioni umane, tra comicità fisica, mimica e temi profondi come amicizia, diversità e solidarietà.

E poi ancora Ugo Sanchez Jr, al secolo Guido Nardin, che per oltre 10 anni ha fatto parte del famoso “Slava Snowshow”, la compagnia italiana Chien Barbu Mal Rasè con “Circo Palacinca”, un varietà comico e surreale, tra illusionismo, acrobazie e mentalismo, lo spagnolo Hugo Mirò, l’italiano Circo Ramingo e Riccardo Strano, uno degli artisti di strada siciliani più affermati nel territorio nazionale.

Non mancherà la musica con il Nouveau Clown Concert dei Pacha Kama, band palermitana che fonde ritmi sudamericani e atmosfere rituali in una travolgente festa tropicale, tra percussioni, ottoni, costumi colorati e suggestioni amazzoniche.

Accanto agli spettacoli, il programma include anche altre iniziative culturali e formative.

Ugo Sanchez Jr condurrà la “Scuola di Circo”, due laboratori gratuiti per bambini e famiglie in programma il 12 luglio a Enna Bassa e il 13 luglio a Enna Alta dalle ore 10:00 alle ore 12:00, un’occasione preziosa per avvicinarsi al mondo del clown attraverso il gioco, l’improvvisazione e la scoperta. È necessario prenotarsi con informazioni reperibili sul sito del festival.

In occasione degli spettacoli serali organizzati presso la Torre di Federico, sarà visitabile ad ingresso gratuito la mostra “I clown nel circo”, che ripercorre 250 anni di storia grazie a numerose immagini conservate dal CEDAC, il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona.

È inoltre in programma il talk intitolato “Il grande GROCK” con Antonio Giarola – presidente del CEDAC – Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi, co-fondatore dell’Accademia d’Arte Circense di Verona e direttore artistico del Salieri Circus Award. Un omaggio all’artista svizzero che ha rivoluzionato il linguaggio comico tra Ottocento e Novecento, ispirando generazioni di artisti e spettatori.

Infine, Peter Shub condurrà un workshop professionale nelle giornate del 9 e 10 luglio all’Urban Center, destinato a clown, attori e performer. Si intitola “Manuale di clownerie” ed è un laboratorio unico che esplora tecniche, presenza scenica, comic timing e improvvisazione con approccio profondo e non convenzionale.

IL PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO

Ore 10:00 – Urban Center

Workshop professionale “Manuale di clownerie” con Peter Shub

Ore 18:00 – Piazza E. Vittorini

Monsterstroke di Cho Kairin

Ore 19:30 – Piazza San Francesco

“Stop” di Circo Ramingo

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

La Lettera di Paolo Nani

GIOVEDÌ 10 LUGLIO

Ore 10:00 – Urban Center

Workshop professionale “Manuale di clownerie” con Peter Shub

Ore 18:00 – Piazza Duomo

Performance di Cho Kairin

Ore 19:30 – Piazza Umberto I

“Stop” di Circo Ramingo

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

Circo Palacinca di Chien Barbu Mal Rasé

VENERDÌ 11 LUGLIO

Ore 11:00 – Luogo in via di definizione

Talk “Il grande GROCK” con Antonio Giarola

Ore 18:00 – Piazza Duomo

Potpourri di Ugo Sanchez Jr

Ore 19:30 – Piazza San Francesco

Performance di Cho Kairin

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

Stand Up and Fall Down di Peter Shub

SABATO 12 LUGLIO

Ore 10:00 – Enna Bassa

Scuola di Circo – Laboratorio gratuito per famiglie con Ugo Sanchez Jr

Ore 18:00 – Piazza E. Vittorini, Enna

Hugo di Hugo Mirò

Ore 19:30 – Piazza San Francesco

Performance di Riccardo Strano

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

Nouveau Clown Concert di Pacha Kama

DOMENICA 13 LUGLIO

Ore 10:00 – Enna Alta

Scuola di Circo – Laboratorio gratuito per famiglie con Ugo Sanchez Jr

Ore 18:00 – Piazza Duomo

Performance trapezio di Riccardo Strano

Ore 19:30 – Piazza Belvedere

Performance giocoleria di Hugo Mirò

Ore 21:30 – Torre di Federico – Ingresso a pagamento

The One and the One di Anna de Lirium e Colette Gomette

DAL 9 AL 13 LUGLIO – Torre di Federico

Mostra “I clown nel circo”- 250 anni di storia sul clown grazie a numerose immagini conservate dal CEDAC, il Centro Educativo di Documentazione delle Arti Circensi di Verona

I biglietti per gli spettacoli serali a pagamento sono disponibili on-line sulla piattaforma ticket.it e sul sito ufficiale del Festival, ma potranno essere acquistati anche in loco se ancora disponibili

Tutte le informazioni aggiornate, il programma dettagliato e le modalità di iscrizione ai workshop sono disponibili su www.fincfestival.com