Madonna a Muntata: navette gratuite in servizio tra Enna alta, bassa e Pergusa

In occasione della processione di ritorno in Duomo di Maria SS. della Visitazione prevista per domenica, sono state istituite navette gratuite.

Navetta 1 (N. 1 BUS PICCOLO) Piazza Scelfo – Via Pergusa – Rotonda Pisciotto – Via Pergusa – Piazza Scelfo dalle ore 19.00 alle ore 02.00 (ogni 15 minuti).

Navetta 2 (N. 2 BUS GRANDI) Piazza Europa – Via dello Stadio – Terminal Bus Enna Alta – Corso Sicilia – Via Pergusa -Scifitello – Santa Lucia – Enna Bassa – Ferrante – Santa Lucia – Scifitello – Via Pergusa – Corso Sicilia -Terminal Bus Enna Alta – Via dello Stadio – Piazza Europa.

da Piazza Europa 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00

da Ferrante 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.30 23.30 00.30 01.30

Navetta 3 (N. 1 BUS GRANDE) Parcheggio Pisciotto – Via Pergusa – Enna Bassa Terminal Bus – Ospedale – Pergusa – Ospedale – Terminal Enna Bassa – Via Pergusa – Parcheggio Pisciotto

da Terminal Enna Alta: 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00

da Pergusa: 18.30 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 0.30 1.30.