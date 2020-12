“Io sarò la prima a farlo non appena ne avrò la possibilità”, “io invece piuttosto mi faccio incatenare, ma a me quella fiala non me la inietteranno mica…”, “io non saprei, prima voglio capire cosa succede dopo i primi mesi di vaccinazione, e poi decido”, “no, io preferisco quello di Moderna, già il nome è più all’avanguardia, e poi è 100% americano, in quello Pfizer BioNTech ci sono di mezzo anche i tedeschi e io di loro non mi fido ancora”, “Io aspetto il vaccino cubano, nel team c’è un italiano e poi erano tanto carini quei medici cubani, atterrati con tanto di bandierina a inizio pandemia a dare man forte ai medici italiani”, “ma hai sentito? È notizia di ieri che anche Putin si vaccinerà, ma si farà inoculare il vaccino russo: i loro scienziati e servizi segreti sono ancora il top”…

In questi giorni gli opinionisti e i tuttologi hanno servito in tavola il loro piatto preferito, ricco di spunti creativi e varietà di sapori, come nei migliori banchetti natalizi, quest’anno purtroppo molto ridimensionati.

Tutti ne hanno una da dire, e si sentono in diritto di farlo. Opinioni contrastanti, certo, che ci hanno fatto dividere come tifoserie contrapposte in uno dei migliori derby di campionato, un classico dei classici, insomma. Eppure non è così semplice la questione stavolta.

Ma cos’è poi un vaccino?

Il vaccino è il più grande segno del progresso scientifico – e tecnologico, forse anche – la dimostrazione che l’uomo ha dentro sé un piccolo Ulisse pronto a sfidare ancora le leggi di natura, per migliorare la vita sua e della sua comunità, e riuscire a superare la confort zone del conosciuto. Senza considerare che abbiamo passato gli ultimi quarant’anni a scommettere tutto sulla scienza e la cultura scientifica, riducendo il sapere umanistico a vacue vetustà, per poi trovarci invece a criticarla e a dubitarne dei progressi.

Ma il vaccino è anche un grande livellatore sociale, e non a caso il Papa all’Angelus di Natale ha voluto spendere alcune importanti parole per ricordare l’importanza della vaccinazione specialmente per i più deboli, i più fragili della terra.

È un importante segno di civiltà, dunque, visto da questa prospettiva, e un dovere civico verso il prossimo.

La vaccinazione un tempo era un diritto/dovere del cittadino. Ai poveri bambini nati fino alla fine degli anni cinquanta venivano praticati i due bollini sul braccio sinistro, la vaccinazione antivaiolo che ha permesso all’OMS di dichiarare debellata dalla faccia della terra la nota malattia nel 1980. Anche una maestra che iniziava il suo servizio per la scuola statale doveva sottoporsi a una batteria vaccinale, non più lontano di vent’anni fa.

E ancora oggi, se vuoi fare un viaggio avventuroso in Africa la batteria vaccinale richiesta è una lista lunga quanto le stazioni della via Crucis al Venerdì Santo. Se vuoi proteggere tua figlia da un futuro rischiosissimo tumore alla vagina, in età prepuberale, c’è il vaccino anti-papilloma virus, che proteggerà molto probabilmente anche il suo compagno, e anche il vaccino anti-polio ha permesso a tanti bambini di tirare calci a un pallone e a tante bambine di fare le piroette nelle classi di danza classica.

E allora perché questo accanimento contro i vaccini, che fino a qualche anno erano accettati come la normale zuppa al pasto della mensa scolastica?

Negli ultimi anni è intervenuto invero in materia antivaccinale il movimento No Vax, che fa leva sugli istinti più tribali dell’uomo del villaggio globale, che non ha più i suoi quattro punti di riferimento del paese, per di più ora chiuso in lockdown forzato, a uscire con autocertificazioni e valide giustificazioni – sempre che non sia addirittura in zona rossa e in orari proibiti: lì non c’è proprio nulla da fare… – Un movimento che fa delle fake news una roccaforte ideologica inaccessibile, più della stessa verità di scienza. E si sa, quello che si legge su internet ha dignità di fede più di team di scienziati mondiali, focalizzati sullo stesso obiettivo.

Io mi vaccinerò? Credo di sì. Se temo gli effetti collaterali? Certo, come di qualunque farmaco che prendo quando ne ho bisogno. Ma non dimentico che sono una cittadina con dei diritti e dei doveri verso me stessa e verso gli altri, e lo devo al mio Paese che è ora in cerca di una speranza concreta.

Una luce in fondo al tunnel.

Giuliana Maria Amata