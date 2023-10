Lutto nello sport ennese: si è spento Attilio Mingrino

PUBBLICITÀ

Si spento all’età di 94 anni Attilio Mingrino, figura storica dello sport ennese. Aveva, infatti, ricoperto il ruolo di vice presidente nazionale nella Federginnastica, delegato provinciale Figc e tra i fondatori del club di Enna del Panathlon. Incarichi anche nell’atletica leggera e nella federazione cronometristi.

“Si forma un vuoto tra noi, con la perdita di una persona che ha forgiato i valori che ancora oggi, dopo più di 40 anni, fanno parte della nostra società. Il suo amore smisurato per lo sport e per la ginnastica in particolare, rappresenta per noi una grande eredità; la costudiremo con cura e la divulgheremo come lui ci ha insegnato”, il saluto della Libertas Consolini, società sportiva fondata dalla figlia Rossana a cui ha trasmesso insieme a tutta la famiglia la passione per lo sport.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 23 ottobre, alle ore 16 nella chiesa Mater Ecclesiae di Enna.

Condoglianze alla famiglia dalla nostra redazione.