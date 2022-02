Lutto nell’archeologia siciliana: si è spento il Prof. Dario Palermo

Ci ha lasciati oggi all’età di 71 anni il Professore Dario Palermo, ordinario di Archeologia Classica (già di Antichità Egee) dell’ateneo catanese. Durante la sua brillante carriera accademica ha ricoperto molti incarichi di prestigio, tra tutti direttore di Dipartimento, senatore accademico e direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dal 2017 al 2020.

Profondo conoscitore delle antichità egee e della civiltà cretese, era stato allievo del noto archeologo Prof. Vincenzo La Rosa, di cui ha seguito le tracce nell’isola di Creta, dove ha scavato nel sito di Priniàs a partire dal 1974 e condotto la missione Archeologica Italiana sin dal 2006.

In Sicilia le sue maggiori scoperte sono legate al mondo egeo e pre-greco in Occidente, nella montagna di Polizzello (CL), a Sant’Angelo Muxaro (AG), a Torricella di Ramacca (CT). Ha effettuato scavi inoltre nelle colonie greche di Leontinoi (SR) e Casmene (SR), e a Caltabellotta in Sicilia (AG).

Ha fatto parte di molti comitati scientifici di riviste specializzate e ha pubblicato circa 140 contributi scientifici.

Alla famiglia e ai colleghi le condoglianze della nostra redazione.

Giuliana Maria Amata