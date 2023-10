Lutto nel teatro ennese: si è spenta Adriana Comito

PUBBLICITÀ

Lutto nel teatro ennese, si è spenta all’età di 65 anni Adriana Comito. Era conosciuta in città per il suo talento teatrale e per la sua simpatia, faceva parte della Compagnia teatrale de I Guitti. Amava anche il canto, è stata infatti componente del Coro Maria SS. della Visitazione.

“E’ stata una delle attrici più brave del panorama siciliano. I Guitti sono in un profondo dolore e sconforto” le parole commosse dell’attore Gaetano Libertino che ricorda gli inizi della loro collaborazione artistica.

“Nel lontano 1980 andai a cercarla in ufficio invitandola a fare parte dell’allora compagnia Amici del teatro – racconta l’attore ennese -. Poi insieme ad altri attori formammo la nuova compagnia teatrale I Guitti. Era come una sorella per me. E’ stata una bella avventura condividere tutti questi anni con questa forza della natura. Quella che la distingueva di più era la sua allegria contagiosa. Sicuramente non sarà facile dimenticarla”.

I funarali si terranno sabato mattina alle ore 10 al Duomo.