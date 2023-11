Lutto nel calcio ennese: addio a Totò D’Amato

PUBBLICITÀ

Il mondo del calcio ennese piange la scomparsa di Totò D’Amato, venuto a mancare all’età di 66 anni. Originario di Palermo, ma ennese d’adozione, D’Amato ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico locale.

Ha vestito, infatti, la maglia della Juvenes per diversi anni. La sua passione per il calcio lo ha poi visto protagonista nel settore giovanile. Ha ricoperto il ruolo di responsabile provinciale per l’attività di base nella sezione di Enna della Lega Nazionale Dilettanti, contribuendo in modo significativo alla formazione dei giovani talenti. E’ stato anche docente di educazione fisica nelle scuole.

I funerali di Totò D’Amato si terranno lunedì pomeriggio alle ore 15.30 presso il Santuario di San Giuseppe ad Enna. La nostra redazione si unisce al dolore della famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze.