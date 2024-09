Lunedì sospensione idrica a Enna, Agira, Calascibetta e Gagliano. I turni saranno recuperati

PUBBLICITÀ

Dalle ore 6 di lunedì verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano C.to.

“La Società Siciliacque – informa AcquaEnna – ha comunicato che nella giornata del 23 settembre 2024 saranno effettuate una serie di attività di manutenzione straordinaria al fine di consentire l’eliminazione di alcune perdite lungo l’acquedotto Ancipa. La Società Siciliacque prevede che le portate verranno ripristinate ai nostri serbatoi entro le ore 10,00 del 24/09/2024 per quanto riguarda i comuni di Gagliano C.to e Agira ed entro le ore 12,00 del 24/09/2024 per quanto riguarda i comuni di Enna e Calascibetta”.

“Si precisa che, per quanto attiene il ripristino della distribuzione idrica nei comuni interessati dalla sospensione – prosegue AcquaEnna – si dovrà considerare un intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario previsto da Siciliacque, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici. Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati”.

“Una volta ripristinata la fornitura idrica – conclude AcquaEnna – sarà cura di questo soggetto gestore garantire l’erogazione nelle aree in cui il turno non è stato rispettato a seguito della sospensione e le turnazioni già comunicate”.