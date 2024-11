Lunedì sospensione dell’erogazione idrica a Gagliano e in Contrada Conche ad Agira

PUBBLICITÀ

AcquaEnna informa che la Società Siciliacque ha comunicato l’interruzione della fornitura idrica al fine di effettuare diversi interventi di riparazione. Per tale ragione, dalle ore 07.00 del 25/11/2024 e per le successive 48 ore non sarà possibile garantire l’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Gagliano C.to e nella Contrada Conche in territorio del Comune di Agira.

Tutto quanto sopra, salvo eventuali ulteriori imprevisti e ritardi nel ripristino della consegna da parte di Siciliacque, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati da AcquaEnna.