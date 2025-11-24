Lunedì nuvoloso ma senza piogge nell’Ennese

L’inizio della settimana sarà caratterizzato da cieli nuvolosi ma senza precipitazioni. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso per mercoledì, quando torneranno le piogge accompagnate da un calo delle temperature.
Nel dettaglio, lunedì 24 novembre il cielo nell’Ennese si presenterà nuvoloso, senza piogge. La ventilazione sarà moderata a tratti forti e le temperature resteranno su valori piuttosto freddi.
Martedì 25 novembre si assisterà a un temporaneo rialzo termico, con massime che potranno raggiungere i 15 °C. Tuttavia, questo miglioramento durerà poco: già mercoledì 26 novembre è prevista una nuova irruzione di aria fredda che porterà un deciso abbassamento delle temperature e il ritorno delle piogge.
David Cartarrasa