L’Under 13 della Consolini Enna al Draft Jr. NBA di Palermo

Cresce l’attesa in casa Consolini Enna per un appuntamento storico. Domani, sabato 17 gennaio, alle 15:30, i ragazzi dell’Under 13 saranno al Teatro Savio di Palermo per il Draft della Jr. NBA FIP Championship 2026.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la lega americana, trasformerà il campionato federale in una vera e propria lega NBA in miniatura. Durante l’evento, ogni squadra verrà abbinata tramite sorteggio a una franchigia statunitense: i giovani atleti riceveranno le divise ufficiali e, per tutta la stagione, giocheranno indossando i colori e il nome di un team leggendario come i Lakers o i Bulls.

Grande la soddisfazione del Presidente Michelangelo Milano: «Siamo entusiasti non solo per questo grande evento della FIP ma anche per il gran lavoro dei nostri ragazzi, grazie al grande operato dei nostri tecnici. C’è tanta ambizione e vogliamo continuare a cavalcare quest’onda».

L’entusiasmo ha già contagiato non solo gli atleti, ma anche le numerose famiglie che accompagneranno la squadra a Palermo.

Per la Consolini, da anni attiva nella crescita dei giovani attraverso il basket, questa partecipazione rappresenta un meritato premio che unisce il divertimento al fascino della NBA.