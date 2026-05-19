L’ottava edizione del “Festival Lirico dei Teatri di Pietra” coinvolge anche Enna

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Cresce, si consolida e si fa più ambizioso. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra torna per la sua ottava edizione con oltre quaranta eventi distribuiti tra il 12 luglio e il 18 settembre 2026, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più importanti del panorama siciliano. Dopo il trionfo della scorsa stagione, che ha registrato circa settantamila presenze, la manifestazione punta ancora più in alto proponendo un cartellone di grande qualità che intreccia opera lirica, musica sinfonica e teatro in alcuni dei siti archeologici più suggestivi dell’isola.

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Il tema che guida questa edizione è “Accarezzare Eternità”, e il titolo non è una metafora vuota: il festival ha il merito raro di trasformare teatri millenari in spazi vivi, dove le pietre, testimoni di civiltà e culture antiche, entrano in relazione con voci, orchestre e coreografie contemporanee.

Per la provincia di Enna 2 eventi che promettono grande suggestione. Il 26 luglio le rovine di Morgantina ospiteranno “L’Alba dentro l’Eterno”, uno spettacolo dedicato a Franco Battiato in occasione degli ottant’anni dalla nascita del Maestro. Una rappresentazione che unirà la magia di uno di sito archeologico affascinante all’eredità artistica di uno dei musicisti più amati e originali del Novecento italiano. Un’esperienza da non perdere.

E ancora, l’11 agosto sarà la volta di Leonforte, dove Rita Botto, cantante ed Interprete della musica e della tradizione vocale Siciliana, porterà in scena “Stranizza d’Amuri”, uno spettacolo che intreccia identità, territorio e canzone d’autore in una formula pensata proprio per valorizzare i luoghi che lo ospitano.

Il Nabucco di Verdi, unico titolo lirico in programma, andrà in scena in tre teatri simbolici della Sicilia: Siracusa, Tindari e Taormina. Una nuova produzione che si sviluppa all’interno del Festival stesso, guidata dalla regia di Salvo Dolce, con un cast internazionale che include il debutto del soprano Elena Mosuc nel ruolo di Abigaille.

La programmazione si arricchisce con la prima esecuzione assoluta in Sicilia del Requiem di Mozart in forma di teatro totale con danza e fiamme vive sul palco, il tributo sinfonico a Hans Zimmer, la novità di Elements of Light dedicata al minimalismo di Ludovico Einaudi, e un omaggio a Ennio Morricone che celebra i sessant’anni de Il Buono, il Brutto, il Cattivo.

La varietà dell’offerta è uno dei punti di forza del festival riuscendo a intercettare pubblici diversi con spettacoli di qualità dal respiro internazionale ma ancorati al territorio.

È proprio questo rapporto simbiotico tra arte e territorio il valore aggiunto del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Non si tratta di eventi decontestualizzati in luoghi periferici, ma di una visione culturale che considera i siti siciliani, in ogni angolo dell’isola, come protagonisti a pieno titolo della scena.

Il Coro Lirico Siciliano, anima artistica della manifestazione, si conferma custode di questa missione, portando avanti un lavoro di valorizzazione del patrimonio isolano che anno dopo anno guadagna riconoscimento e credibilità.

L’apertura ufficiale è fissata per il 12 luglio al Teatro Greco di Monte Jato con Lu Scrusciu di l’Anima, un evento-rito che intreccia arte e memoria civile a trent’anni dal sacrificio di Giuseppe Di Matteo.

Un segnale chiaro per la direzione del festival: il valore del patrimonio artistico come impegno, la cultura come responsabilità per farlo sopravvivere al tempo.

Fabio Marino