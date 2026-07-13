Lotta alle zanzare a Pergusa, in campo anche Libero Consorzio ed Ente Autodromo

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Comune di Enna, Libero Consorzio Comunale, ASP ed Ente Autodromo di Pergusa mettono in campo un intervento integrato per contrastare la proliferazione delle zanzare nella conca pergusina.

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Questa mattina, su iniziativa del sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, si è svolta una riunione operativa tra gli enti competenti per definire le modalità di attuazione del piano previsto dall’ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune.

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L’esigenza nasce dal disagio segnalato dagli abitanti dell’area pergusina e dagli operatori economici per la presenza degli insetti, soprattutto nelle ore dell’imbrunire.

Il piano prevede trattamenti larvicidi e adulticidi con prodotti autorizzati e con l’adozione delle misure necessarie per tutelare la popolazione, gli animali e l’ambiente. Prima di ciascun intervento, la cittadinanza sarà informata su data, orario, zone interessate, principi attivi utilizzati e precauzioni da osservare.

L’ordinanza coinvolge anche proprietari, amministratori e conduttori di aree pubbliche e private, chiamati ad adottare specifiche misure per prevenire la formazione di ristagni d’acqua e limitare la proliferazione degli insetti.

Il Comune di Enna effettuerà interventi ravvicinati di disinfestazione, con cadenza ogni due giorni, interessando tombini, caditoie e canali. Il Libero Consorzio, in qualità di ente gestore della Riserva Naturale Speciale Lago di Pergusa, proseguirà invece la disinfestazione biologica all’interno della conca, già avviata da oltre un mese, e realizzerà interventi di pulizia del canneto, dove possono annidarsi focolai larvali.

Le operazioni interesseranno la strada provinciale 103, che costituisce l’anello viario esterno al lago, e la parte dell’Autodromo confinante con lo specchio lacustre.

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha dichiarato: «Sono certo che questi ulteriori interventi messi in atto in sinergia con il Comune e l’Ente autodromo riusciranno a produrre gli effetti sperati – ha commentato il presidente Piero Capizzi -. Per quanto ci riguarda, in qualità di ente gestione della riserva naturale speciale lago di Pergusa, la lotta biologica alle zanzare continua ad essere efficacemente somministrata nel rispetto delle condizioni di naturalità del sito».

Anche il presidente del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, Gaetano Rabbito, ha manifestato la volontà di adottare tutti i provvedimenti necessari, per quanto di competenza, al fine di affiancare e rafforzare le misure previste. Al termine della riunione Rabbito ha dichiarato: «Il Consorzio si è impegnato nel contribuire a rendere più efficace la lotta integrata alle zanzare, per dare pronta risposta al disagio segnalato dalla cittadinanza di concerto con gli altri enti competenti, dal Libero Consorzio all’ASP, per un piano coordinato e tempestivo, con particolare attenzione alla conca pergusina».