Lotta al randagismo: 32 associazioni animaliste siciliane bloccano proposta di legge

PUBBLICITÀ

Quando le associazioni scelgono di collaborare tra loro, gli obiettivi importanti diventano raggiungibili. Ne è un chiaro esempio l’azione congiunta di ben 32 associazioni animaliste, provenienti da tutta la Sicilia (elenco destinato a crescere date le numerose richieste di adesione) che hanno deciso di unire le forze per contrastare una proposta di legge potenzialmente dannosa per la tutela degli animali e la lotta al randagismo.

Le associazioni animaliste sono: Le Aristogatte Ets/Odv, Ente di Tutela Animale L’Altra Zampa, Associazione Teg4Friends Odv, L.I.D.A. sezione di Catania ODV, Animalisti Siciliani e Ambiente, Cuore Animale (Cataldo Paradiso), Balzoo, Sez. Sciacca, Associazione Animalista Randagioioso Odv-Ets, LEAL lega antivivisezionista, Uniti Per gli Animali – UPA, Enpa Adrano, L’animale libero LAL Odv, LIDA sezione Versilia odv, LIDA Sez. Modena ODV, Ass Amici degli Animali barcellonapg- ODV, Ass Amici degli Animali barcellonapg- Sez. Milazzo Odv, PantelleriaBau ETS, CAAS, Felici nella Coda, OIPA Italia Odv, Leidaa Palermo e Provincia, UGDA, Balzoo sez. Palermo, Canuzzi di Marzia e Maria Onlus, Bastardini Con Gloria O.D.V., LNDC Lega Nazionale Difesa del Cane Animal Protection, Liv ODV sezione Sicilia provincia Ragusa, Leidaa Iblea, Oasi dei pelosy – odv, Io scodinzolo, Oasi di Ohana I pelosi di Chiara, LNDC APS sezione di Alcamo.

“Grazie all’intervento dell’Avvocato Floriana Pisani – comunicano – è stato richiesto il rinvio in commissione della proposta di legge n. 738 Stralcio VI Comm – 323/A, la cui attuazione avrebbe potuto avere conseguenze gravi e preoccupanti. Fondamentale, in questa battaglia, è stato anche il coinvolgimento di numerosi sindaci siciliani, i quali hanno compreso l’impatto negativo che tale proposta avrebbe potuto avere non solo sul benessere animale, ma anche sulle finanze delle loro amministrazioni. Il rischio di oneri insostenibili per i comuni ha rafforzato ulteriormente la necessità di una revisione attenta e responsabile del testo di legge. Da indiscrezioni, emerge inoltre che la legge, oltre a essere stata rimandata in commissione, sia stata definitivamente ritirata”.

Un risultato straordinario che dimostra come il lavoro di squadra e la determinazione possano davvero fare la differenza.

Il gruppo delle 32 associazioni si dichiara disponibile a collaborare attivamente con i sindaci e con la Regione Siciliana per fornire proposte concrete e utili a combattere il tragico fenomeno del randagismo, garantendo soluzioni efficaci e sostenibili per il benessere degli animali e della collettività, proponendo l’emanazione di un decreto attuativo della 15/2022 da elaborare congiuntamente con comuni, asp e associazioni.

“La nostra battaglia non si ferma qui – concludono – continueremo a vigilare affinché le normative rispettino realmente il benessere animale e garantiscano il giusto riconoscimento alle associazioni che, con impegno e sacrificio, operano ogni giorno sul campo. Restiamo uniti, attivi e determinati contro qualsiasi proposta, politica o meno, che anteponga interessi particolari alla tutela degli animali”.