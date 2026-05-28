L’Ordine dei Commercialisti di Enna porge gli auguri ai neo-eletti Sindaci

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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna rivolge un messaggio di augurio ai neoeletti sindaci dei Comuni della provincia ennese, riconoscendo nell’incarico “una preziosa opportunità di servizio per le rispettive comunità”.

In questa fase di rinnovamento istituzionale, l’Ordine conferma la propria disponibilità a collaborare con le nuove amministrazioni comunali sui temi dell’economia locale, della finanza locale e della trasparenza amministrativa: “La competenza tecnica dei professionisti iscritti all’Ordine può offrire un contributo concreto alla crescita economica e sociale della provincia ennese”.

L’Ordine auspica quindi una collaborazione istituzionale con i nuovi sindaci, “fondata sulla correttezza, sulla responsabilità e sul rispetto delle regole”, con l’obiettivo di portare benefici ai cittadini e alle imprese del territorio: “L’Ordine dei Commercialisti si impegna a sostenere le nuove Amministrazioni con professionalità e dedizione, nel pieno rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza istituzionale”.

Infine, l’Ordine rinnova “ai neo-eletti Sindaci il nostro più sincero augurio e fiducia nel successo del loro mandato” e mette la propria esperienza “a disposizione della provincia ennese”.