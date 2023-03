Longi: “ITA Airways aggiungerà voli a Pasqua e il 25 aprile”

La deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi ha incontrato nella giornata di ieri, insieme a Salvatore Deidda, presidente della IX commissione trasporti della Camera dei Deputati, i vertici della compagnia aerea ITA Airways.

“Esprimo soddisfazione per l’esito dell’incontro. Tra le più importanti novità, è emersa la garanzia che ITA Airways aggiungerà alle rotte Roma Fiumicino-Catania, a/r, e Roma Fiumicino-Palermo, a/r, 8 voli a cavallo di Pasqua, e 12 a cavallo del 25 Aprile, prenotabili già dalle prossime ore. Nel periodo delle festività pasquali la compagnia offrirà i biglietti in vendita a partire da 45 euro a tratta, aderendo al progetto Sicilia vola. I vertici di ITA hanno chiesto riforme strutturali per dare vera continuità territoriale”.

La parlamentare ennese sottolinea che “è necessario un tavolo tecnico che raccordi gli attori istituzionali nazionali e regionali, gli operatori economici e la compagnia aerea, per lavorare ad un reale e serio piano di continuità territoriale, valevole per l’intero l’arco temporale, non emergenziale e strutturato negli anni”.

“Abbiamo voluto incontrare rappresentanti di ITA Airways – ha affermato Deidda – per avere aggiornamenti sulle criticità legate ai voli sulla Sicilia e siamo soddisfatti per le azioni intraprese della compagnia di bandiera. ITA Airways è riuscita infatti a rispondere alle esigenze del territorio – prosegue – contemperando il legittimo interesse alla mobilità dei siciliani con l’altrettanto imprescindibile sostenibilità economica delle proprie operazioni. Ora però è necessario trovare soluzioni strutturali per questo annoso problema e a tal proposito auspichiamo un pacato e costruttivo confronto tra le istituzioni, sia centrali che regionali, i gestori aeroportuali e la compagnia di bandiera, per condividere soluzioni che possano meglio rispondere alle esigenze del territorio siciliano. Come commissione trasporti, insieme anche all’opposizione – conclude – stiamo facendo partire l’indagine conoscitiva incentrata proprio sul trasporto aereo da e per le isole e studiare anche la normativa europea sugli aiuti di Stato. Inoltre abbiamo già chiesto all’Europa, quando abbiamo approvato il parere sulla rete Ten T, di riconoscere una normativa specifica per le isole”.