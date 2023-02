Enna: Longi chiede che sia fatta chiarezza sul Policlinico

“Ritengo che debba essere fatta chiarezza sull’emendamento alla Legge di Stabilità regionale, a prima firma dell’On. Fabio Venezia, Sindaco di Troina, deputato del Partito Democratico, che sostituendo l’emendamento A204 sulla costituzione del quarto Policlinico universitario siciliano presso la città sede dell’Università Kore di Enna, indica nella seconda versione corretta e approvata, solamente di attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione”. Lo denuncia attraverso una nota stampa la deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

PUBBLICITÀ

“L’atto parlamentare che cancella il Policlinico da Enna – prosegue Longi – porta in calce come cofirmatario l’On. Michele Mancuso, nisseno di Forza Italia, che in una sua dichiarazione afferma ‘preciso che rispetto alla prima stesura non si prevedono altri Dea di II livello oltre al S. Elia di Caltanissetta che resta l’unico ad avere il requisito per la nascita del Policlinico’”.

“Chiedo a questi rappresentanti politici e ai loro partiti di riferimento un chiarimento sulla volontà di cancellare da Enna l’istituzione del Policlinico universitario, nell’unica sede in cui esistono già due facoltà di medicina, oltre a chiedere a tutte le istituzioni locali di far sentire la loro voce a difesa dei legittimi interessi della città di Enna, dei cittadini e degli studenti, che certamente pagheranno un alto prezzo per assecondare le scellerate scelte politiche altrui”, conclude la deputata ennese.

“Mi confortano – conclude – le dichiarazioni dell’On. Luisa Lantieri che vanno invece in senso opposto. Colgo l’occasione per ringraziarla per l’impegno profuso per essere riuscita ad ottenere importanti finanziamenti per la provincia di Enna ed esorto tutte le forze politiche della città ad unirsi per fare fronte comune nel difendere gli interessi della città”.