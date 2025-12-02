Longi (FdI): “Risorse concrete per la sicurezza nella provincia di Enna”

«Come deputato di Fratelli d’Italia, desidero esprimere un sincero ringraziamento al Governo regionale e all’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò per l’importante impegno mantenuto sul tema della sicurezza dei territori». A dichiararlo è Eliana Longi, deputato ennese alla Camera di Fratelli d’Italia.
«Grazie al recente stanziamento regionale, il Comune di Enna riceverà 150.000 euro destinati al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza: un intervento concreto che risponde a una necessità evidente e più volte rappresentata dalla nostra comunità. Ma questo risultato non riguarda solo il capoluogo: l’investimento complessivo coinvolge diversi centri della nostra provincia», sottolinea la parlamentare.
Nel dettaglio, i finanziamenti destinati ai Comuni dell’Ennese sono così ripartiti: Barrafranca € 150.000,00; Regalbuto € 150.000,00; Leonforte € 149.563,00; Catenanuova € 148.964,53; Nissoria € 125.000,00; Agira € 149.702,43; Cerami € 149.900,00; Assoro € 83.000,00; Calascibetta € 150.000,00; Pietraperzia € 150.000,00; Valguarnera Caropepe € 133.590,00; Troina € 149.955,47.
«Un segnale chiaro: la sicurezza non è uno slogan, ma un impegno quotidiano che si traduce in risorse, progettualità e azioni concrete», ribadisce Longi.
«Continueremo a lavorare con serietà e determinazione affinché la provincia di Enna possa contare su investimenti strategici, infrastrutture adeguate e una collaborazione istituzionale capace di produrre risultati tangibili per i cittadini», conclude Eliana Longi.