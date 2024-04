Longi (FdI): “I teatri di Enna, Piazza Armerina e Agira diventano monumenti nazionali”

PUBBLICITÀ

“Grazie a degli emendamenti già approvati in Commissione alla proposta di legge dei deputati di Fratelli d’Italia Gianluca Vinci e Tommaso Foti, oggi alla Camera dei Deputi è stata approvata la proposta di inserimento tra i Monumenti Nazionali del Teatro Neglia di Enna, del Teatro Garibaldi di Piazza Armerina e del Teatro greco di Agira. Esprimo soddisfazione per questo importante riconoscimento a dei beni culturali della provincia di Enna e del mio territorio”. Ha così commentato la deputata ennese di Fratelli d’Italia Eliana Longi a margine del voto favorevole, in prima lettura, della Camera in riferimento all’indicazione di Monumenti Nazionali e come tali tutelati, per il Teatro “Francesco Paolo Neglia” di Enna (già Teatro “Giuseppe Garibaldi”), del Teatro “Giuseppe Garibaldi” di Piazza Armerina e del Teatro greco di Agira.



“Prosegue l’azione di Fratelli d’Italia di promozione e tutela dei beni culturali dell’ennese con questo riconoscimento che colloca i nostri teatri al pari delle grandi istituzioni culturali italiane”, ha concluso la deputata ennese.