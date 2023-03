Longi (FdI): “Basta bugie su azione Polizia”

Si pubblica dichiarazione rilasciata all’Ansa dalla deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi.

“Questa mattina mi sono recata nella sede della Questura di Enna per verificare di persona quali fossero i termini reali di quanto accaduto nell’istituto di Istruzione Secondaria Superiore Majorana-Cascino di Piazza Armerina e per portare la mia solidarietà agli uomini e alle donne della Polizia di Stato e in particolare al Questore, nei confronti dei quali è stata scatena la macchina del fango. Dal comunicato ufficiale emesso dalla Questura di Enna si evince che i due agenti, in borghese, che si sono recati all’interno della scuola durante l’assemblea sulla legalizzazione della cannabis, hanno solamente svolto la propria azione di vigilanza sul territorio anche e soprattutto alla luce del clima di violenza che si è acceso nelle scuole e nelle università. Spiace che i presenti si siano sentiti intimoriti da quella che era solo un’azione atta a evitare e prevenire incidenti o violenze. Certo è che nessuno ha avuto o ha intenzione di mettere bavagli, tanto è vero che l’assemblea si è regolarmente svolta, o di limitare la libertà delle istituzioni scolastiche che, come in questo caso, possono discutere di ciò che ritengono opportuno e con le opportune autorizzazioni. Pertanto, invito tutte le forze politiche di opposizione ad attenersi alla verità e a occuparsi dei tanti problemi reali della nostra nazione, in primis dei nostri ragazzi”.

La parlamentare ennese invita tutti ad “abbassare i toni, tutelando i ragazzi, la scuola e le forze di polizia, oggi mediaticamente sovraesposti, oltre che ad intervenire avendo compiutezza dei fatti”.