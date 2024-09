L’olio della pace di Zagaria conquista il Cous Cous Festival

PUBBLICITÀ

L’olio della pace prodotto con le olive del campo di germoplasma di Zagaria anche questa volta è stato il protagonista di una serata dedicata alla biodiversità nell’ambito della kermesse che ogni anno San Vito Lo Capo dedica al Festival del Cous Cous.

Grazie al progetto ideato da Manfredi Barbera, la cui azienda quest’anno festeggia 130 anni di vita, la prima in Sicilia ad ottenere dal ministero dell’Ambiente la certificazione “Made green in Italy, è stato allestito un frantoio mobile ed è stato molito l’olio della Pace. Un rapporto di collaborazione avviato in questi anni tra il Libero Consorzio di Enna e l’associazione di imprenditori Oro Sicilia ha permesso di mettere in campo iniziative tese alla valorizzazione del comparto e alla promozione della biodiversità, quale elemento identitario per puntare alla qualità del prodotto siciliano.

“Una specie di arca di Noè dell’albero dell’ulivo mondiale – spiega Manfredi Barbera, Ceo di Premiati oleifici Barbera –. Con le olive del campo di Zagaria, provenienti da oltre 400 varietà presenti nel pianeta grazie al nostro frantoio mobile, è stato prodotto un olio unico, l’olio della Pace, simbolo di convivenza solidale tra tutti i paesi del mondo e di biodiversità ed inclusione”.

L’olio della Pace prodotto ogni anno dal Libero Consorzio Comunale di Enna ha una finalità promozionale. E’ stato donato alle personalità di tutto il mondo, ricordiamo tra questi Papa Francesco, il G7, e tanti altri testimonial in diversi ambiti.