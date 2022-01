L’offerta formativa del Liceo Lincoln di Enna si fa in 5

Il Liceo linguistico A. Lincoln di Enna, Dirigente A. Di Dio, si caratterizza, da sempre, per la polivalenza linguistica: lo studio di tre lingue straniere (inglese affiancato da altre due fra spagnolo, tedesco, francese e ora anche cinese), è supportato da un docente conversatore madrelingua che affianca il professore di lingua e letteratura. Lo scopo dell’insegnamento di questa disciplina è offrire, tramite il docente di conversazione, testimonianze di realtà socio-culturale proprie del paese di cui si studia la lingua, fornendo agli studenti un confronto comunicativo più reale e naturale del semplice colloquio teorico.

Fiore all’occhiello della scuola sono le certificazioni linguistiche, documenti ufficiali riconosciuti a livello internazionale rilasciate da enti accreditati dal MIUR che attestano il livello di conoscenza della lingua straniera in riferimento al quadro comune europeo: spagnolo DELE, inglese CAMBRIDGE (fino al livello C1!), tedesco GOETHE ZERTIFIKAT DAF, francese DELF e cinese HSK.

Agli indirizzi ormai consolidati come il Tradizionale, l’Europeo e l’Esabac, che ricordiamo permette di conseguire Il duplice diploma grazie alla cooperazione educativa tra l’Italia e la Francia, e di ottenere simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréant, da quest’anno il Lincoln amplia la sua offerta formativa. Novità non solo per Enna ma anche per l’ intero centro della Sicilia è l’indirizzo Cambridge International school, l’unico che, dopo meticolosi controlli da parte di funzionari inglesi, è stato riconosciuto dal dipartimento della prestigiosa università che, con la sua didattica internazionale e versatile, fornirà una solida base per gli studi universitari e lavorativi.

L’Opzione Cambridge si pone l’ambizioso obiettivo di integrare il curriculum italiano con quello britannico in un percorso liceale di respiro internazionale: i programmi inglesi di alcune materie (Global Perspectives, Maths, Biology, English as a second language, English literature), insegnate in compresenza con un docente di madrelingua e in coprogrammazione con docenti italiani in possesso di certificazione linguistica, così come gli esami in lingua in tutte le materie mutuate dal programma inglese con prove d’ esame inviate e corrette dalla stessa università, garantiranno una formazione tale da permettere un agevolato percorso lavorativo e universitario in tutti paesi anglofoni.

Ma il Lincoln, sempre in prima linea con attività di studio innovative, offre anche il percorso Anglo-Cinese indirizzato all’approfondimento di una dimensione mondiale e non solo europea dell’apprendimento linguistico attraverso lo studio dell’Inglese e del Cinese: lo studio della lingua cinese è iniziato qualche anno fa in via sperimentale e, da subito, la scuola ha fatto parte dell’accordo di rete per la diffusione della lingua cinese sottoscritto fra l’Istituto Confucio di Enna, l’ Università Kore di Enna e le scuole della Sicilia, riscuotendo un notevole successo in quanto risponde alle esigenze del mercato lavorativo futuro, del territorio nonché alle richieste delle famiglie. Del resto la lingua orientale è molto richiesta a livello lavorativo in ambito economico, turistico, commerciale, logistico, ingegneristico, enogastronomico, nonché in architettura, design e negli ambiti dell’arte, della musica e, poiché è la lingua più parlata al mondo, nonché una delle lingue ufficiali dell’ONU, aggiunge, certamente, un valore non da poco alla cultura dei nostri ragazzi.

Va ricordato, inoltre, che, in quanto liceo, lo studio delle lingue moderne è inserito nel quadro delle tipiche materie liceali e va sottolineato anche che il clima generale della scuola, l’attenzione a tutte le necessità dei ragazzi da dsa a bes a problemi di tipo psicologico o pedagogico, spesso arginati dagli operatori degli sportelli o, ancora, l’integrazione di tutti gli alunni, in primis, quelli speciali, permettono di ottenere una qualità di rapporti e convivenza tra gli alunni e docenti sempre di ottimo livello.

Prof. Alda Luana Di Dio