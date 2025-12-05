“Lo Scuru”, il film con le scenografie dell’ennese Paolo Previti tra festival e rassegne nazionali

PUBBLICITÀ

“Lo Scuru”, film diretto da Giuseppe William Lombardo e ispirato all’omonimo romanzo di Orazio Labbate, ha iniziato il suo percorso tra festival e rassegne nazionali portando sullo schermo una Sicilia in bianco e nero. Al centro dell’impianto visivo del film c’è la firma dello scenografo ennese Paolo Previti.

Girato interamente in bianco e nero a Butera, “Lo Scuru” racconta una storia di credenze popolari, superstizione e fede, ambientata in una Sicilia contemporanea ma attraversata da richiami letterari e religiosi.

L’impatto visivo del film, affidato a Previti per le scelte scenografiche, restituisce un entroterra arido che richiama il riflesso della sofferenza del protagonista.

Il lungometraggio ha già partecipato al “Tertio Millennio Film Fest” di Roma e al “Efebo d’Oro”, svoltosi a Palermo, rassegna dedicata al rapporto tra cinema e letteratura.

Paolo Previti, scenografo ennese, ha lavorato e firmato numerosi progetti per il cinema italiano. Tra gli ultimi si cita il film commedia “So tutto di te”, scritto e diretto da Roberto Lipari; tra i lavori più recenti, uscito in sala lo scorso anno, figura “Indagine di famiglia” di Gianpaolo Cugno.

In “Lo Scuru” il suo contributo visivo diventa elemento centrale del racconto, trasformando in ambienti descrittivi il disagio del protagonista e della storia: gli interni sono pieni di profondità e geometrie, aridi e luminosi gli esterni.

L’impianto scenografico ha richiesto molte ricostruzioni e allestimenti per raccontare appieno ciò che è descritto in sceneggiatura, soprattutto nella ricerca e costruzione degli oggetti ed elementi di scena.

Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo febbraio. È una coproduzione internazionale Grey Ladder Production, Nostromo Pictures e Barnabo Production, con il sostegno della Sicilia Film Commission.