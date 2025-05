Lo scrittore ennese Nunzio Pimavera finalista del premio “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”

PUBBLICITÀ

Nunzio Primavera, scrittore ennese dalla buona penna e dalla spiccata sensibilità, con il romanzo “Gibildonna” si è classificato nella sestina finalista della IV edizione del Premio di narrativa “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”.

Si tratta di uno dei riconoscimenti più significativi dedicati alla narrazione delle relazioni familiari. Universi complessi nei quali, gli autori selezionati, ciascuno con la propria sensibilità narrativa, esplorano la ricchezza e le difficoltà delle esperienze quotidiane.

Al centro di Gibildonna vi è una saga familiare che attraversa l’Italia intera, carica di passioni e di dubbi. Sono gli anni della riforma agraria e della crisi di un paese in evoluzione, che costringono i protagonisti ad affrontare problematiche inedite inevitabilmente riflesse nelle relazioni umane.

Anche quest’anno il Premio conferma la sua vocazione profonda: indagare attraverso la parola scritta i legami familiari, tema universale e sempre attuale, declinato dagli autori in modi diversi per stile, genere e prospettiva.

La giuria che è addivenuta alla sestina finalista è un gruppo d’eccellenza composto da personalità del mondo letterario, accademico e culturale. Il presidente è Francesco Giorgino. Le opere selezionate si sono distinte per la loro capacità di raccontare, con autenticità e profondità, la complessità delle dinamiche familiari, offrendo al lettore uno specchio emotivo e culturale ricco di suggestioni e riflessioni.

“Questi sei libri – afferma il coordinatore del Premio, Nino Sutera – testimoniano quanto la narrativa sia ancora uno strumento potente per esplorare i legami più intimi, per raccontare la famiglia nei suoi molteplici volti, tra appartenenza e distanza, fragilità e speranza, complessità e bellezza”.

L’iniziativa ha un grande valore non solo come celebrazione della letteratura, ma anche nel riconoscimento del ruolo centrale che le famiglie rivestono nelle società di ogni tempo.

I sei romanzi esplorano quadri familiari variegati caratterizzati da relazioni complicate come in tutte le famiglie di ogni tempo. Si tratta di pagine molto profonde che analizzano la difficoltà dell’esperienza umana in relazione agli equilibri che stabilisce con i propri cari. Attraverso i rapporti familiari, spesso è possibile tracciare rotte utili ad esplorare la società nella sua complessità nonché l’intimità profonda di ogni essere umano.

I sei volumi, nei prossimi mesi, saranno al centro di numerosi appuntamenti, incontri pubblici, presentazioni e dibattiti, nella speranza di creare uno spazio di confronto culturale e sociale incentrato sul valore e le trasformazioni della famiglia contemporanea.

Fabio Marino