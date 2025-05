Lo Juventus Club Enna premiato al JOFC Day 2025 per l’evento con Vučinić

PUBBLICITÀ

Lo Juventus Official Fan Club Enna è stato premiato allo JOFC Day 2025, svoltosi in Sardegna il 3 e 4 maggio, come secondo miglior evento al mondo nella categoria “Sharing is Caring”, grazie all’iniziativa “Insieme per lo sport… con Mirko Vučinić”, organizzata lo scorso 12 aprile.

Un evento speciale, nato dalla collaborazione con il Roma Club Enna e impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Mirko Vučinić e dalla consegna del premio “Fair Play al centro 2025” alla ASD Polisportiva Pietrina per un significativo gesto di sportività.

A impreziosire ulteriormente l’evento, la straordinaria iniziativa della Bertino Football Collection: una suggestiva mostra di cimeli calcistici allestita presso la Galleria Civica, che ha coinvolto numerosi appassionati e realtà del territorio.

A ritirare il premio per lo Juventus Official Fan Club Enna, consegnato da Andrea Barzagli ed Emanuele Giaccherini, è stato il presidente Michele Russo.

“Questo riconoscimento, che ci riempie di orgoglio – comunica lo Juventus Club Enna Giuseppe Furino – è il frutto di un percorso fatto di passione autentica, legami veri e rispetto per lo sport. Grazie ai nostri soci che credono e partecipano attivamente a questa idea di tifo basata sul rispetto reciproco e sulla condivisione”.