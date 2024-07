L’italo-americano Charlie LaMarca e famiglia alla scoperta delle radici a Villarosa

PUBBLICITÀ

Charlie LaMarca, insieme alla moglie Stephanie, ai loro tre figli e ad altri familiari, ha visitato Villarosa per riscoprire la terra dei propri avi. Originario di Villarosa ma residente negli Stati Uniti, Charlie ha radici profonde nel Comune della provincia di Enna: i suoi bisnonni, Carmelo La Marca e Giuseppa Zaffora, e il nonno, Calogero La Marca, nacquero qui tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Il bisnonno emigrò con i fratelli Gaetano e Agatino in America tra il 1909 e il 1910, stabilendosi a Boston. In America fondarono diverse rinomate aziende: Carmelo fondò la LaMarca Baking, mentre i fratelli Gaetano e Agatino fondarono rispettivamente la famosa pasta Prince americana e una catena di distribuzione alimentare.

La famiglia è stata calorosamente accolta a Villarosa, visitando i luoghi più significativi accompagnati dalla guida turistica Marta Cannizzo. Hanno anche visitato le strade dove sono nati i bisnonni e il nonno, in Via Torregrossa e Via Duilio, il Municipio, grazie alla disponibilità del dipendente comunale Antonio Mastrosimone, e la Chiesa Madre, aperta per l’occasione da Giuseppe Messina. Tappa anche alla villa intitolata al poeta Vincenzo De Simone. Durante la visita hanno incontrato il sindaco Franco Costanza ed Emilia La Marca, probabile parente tuttora residente a Villarosa.

L’organizzazione del viaggio è stata curata da Ferula viaggi di Slow Italy srl in collaborazione con la società di ricerca genealogica Italianside. Ha collaborato anche la guida turistica e consigliere comunale Giuliana Maria Ferrara.