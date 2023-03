Linea ferroviaria Palermo/Catania: soddisfazione di Fratelli d’Italia per il finanziamento di 3,4 miliardi

La deputazione siciliana di Fratelli d’Italia, composta dai senatori Raoul Russo, Salvo Pogliese, Carmela Bucalo e Salvatore Sallemi, e dai deputati Luca Cannata, Francesco Ciancitto, Eliana Longi, Carolina Varchi e Manlio Messina, esprime soddisfazione per il finanziamento da 3,4 miliardi di euro destinato all’ammodernamento della linea ferroviaria Palermo/Catania.

PUBBLICITÀ

Eliana Longi, membro della IX commissione trasporti della Camera dei Deputati, ha affermato sul tema che “in commissione stiamo lavorando sul contratto di servizio 2022/2026 con Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Il nostro impegno è, ed è stato, a favore del potenziamento delle risorse da destinare alla Sicilia: non solo l’importante risultato della Palermo/Catania, ma anche i nodi ferroviari di Messina, Catania e Palermo, la velocizzazione dell’attraversamento dello stretto, l’alta velocità Messina/Siracusa, la valorizzazione delle tratte minori e il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Catania”.

Risorse pari a 3,4 miliardi in arrivo per l’ammodernamento e il potenziamento di 178 km della linea ferroviaria Palermo-Catania: è questa la cifra che verrà messa a disposizione dell’infrastruttura siciliana grazie all’accordo raggiunto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Banca europea per gli investimenti (BEI), Ferrovie dello Stato Italiane, la Commissione Europea, la Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo.

“In Sicilia sono previste diverse azioni con gare d’appalto di centinaia di milioni previsti dal Pnrr e cantieri già in opera per realizzare la Palermo/Catania. Come primo atto della commissione abbiamo calendarizzato l’esame dei contratti di programma stipulati dal Ministero dei Traporti con Rfi nel periodo 2022/2026, per individuare le criticità e suggerire modifiche: si sta andando verso la giusta direzione”, ha affermato il presidente della commissione trasporti della Camera dei Deputati Salvatore Deidda.

Longi ha confermato che “una importante parte del finanziamento andrà sui lotti Enna/Caltanissetta e Dittaino/Enna, con la costruzione della nuova stazione ferroviaria”.