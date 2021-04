“Una Tonalità Più Bianca del Pallido”: il nuovo romanzo dell’ennese Manuel Di Maggio

“Una Tonalità Più Bianca del Pallido” è il titolo del nuovo libro pubblicato dall’ennese Manuel Di Maggio, edito da LFA Publisher, e con la prefazione del poeta e drammaturgo romano Antonio Nobili. Si tratta del terzo romanzo scritto dal ventisettenne autore, per il quale, come per le precedenti opere, egli ha anche realizzato la copertina. Il libro è disponibile su ordinazione presso tutte le librerie d’Italia e in tutti i maggiori store online quali Amazon, IBS, Libreria Universitaria, Mondadori ecc…

L’opera è ambientata principalmente in un paesino fittizio dell’entroterra siciliano presso cui i due protagonisti sono nati e cresciuti. La storia del personaggio principale, lo scrittore Ottavio De Silvestri, raccontata dal deuteragonista Pasquale D’Amato, suo migliore amico e psichiatra del Sert, attraversa un periodo delicato della storia d’Italia, ovverosia la fine degli anni di piombo e l’affermarsi del successivo riflusso.

Manuel Di Maggio nasce a Enna il 13 agosto del 1993. Ha già pubblicato Ennanoir – Il Paese in Controluce (2016), Di Silenzi e di Sangue (2018) e partecipato alla raccolta Le Strade (2017), editi da Maurizio Vetri Editore. Recensore musicale per Spaziorock (tra il 2016 e il 2019) e cinematografico per Metropolitan Magazine Italia (2019), è attualmente speaker e dirigente presso l’emittente Bedda Radio (dal 2017) e giornalista per Dedalo (dal 2020).