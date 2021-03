Libri: in uscita “Dalle tenebre alla luce” di Mario Antonio Pagaria

In libreria e in edicola in tutta Italia tra poco meno di due mesi, la raccolta di liriche dal titolo “Dalle tenebre alla luce”, una silloge contenente poesie di Mario Antonio Pagaria, che indica i vari percorsi culturali che lo hanno portato a maturare i suoi ideali. In essa vi sono poesie, soprattutto di carattere sociale, ma anche religioso e sentimentale.

Il libro è stampato anche in e book ed è diffuso dalla Casa Editrice Aletti e contiene la prefazione, appunto, del noto poeta e critico Giuseppe Aletti.

Mario Antonio Pagaria è nato a Catania ma vive a Enna. E’ nato nel 1965 ed è laureato in Sociologia. E’, inoltre, giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Scrive sin da piccolo e le sue liriche vertono su tematiche sociali, religiose e sentimentali. Ha avuto molti riconoscimenti e premi in seno a svariate manifestazioni nazionali; sta scrivendo un romanzo autobiografico e sarcastico sulla situazione socio-politica della sua terra, nonché sulla sua avversione al fenomeno mafioso inteso in tutte le sue estrinsecazioni, psicologiche, sociologiche e giudiziali e al bigottismo di provincia. Lavora a molti racconti brevi, alcuni dei quali sono stati premiati ed è molto schietto nello scrivere, non tralasciando, spesso di utilizzare un lessico molto “forte”.