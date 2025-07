Libero Consorzio Enna, Grande Sicilia: “Un voto responsabile per rafforzare servizi e personale”

PUBBLICITÀ

“Con senso di responsabilità, insieme alla collega Maria Di Costa – oggi assente in aula ma con la quale abbiamo condiviso riflessioni e valutazioni nel corso di un costante confronto telefonico – abbiamo voluto dare un segnale forte in Consiglio provinciale, votando favorevolmente all’atto riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio”. Lo dichiara la consigliera di Grande Sicilia al Libero Consorzio di Enna Filippa D’Angelo.

“Si tratta di un passaggio fondamentale – prosegue – che consente l’incremento orario dei dipendenti provinciali: da 18 a 34 ore settimanali, fino al dicembre 2025. Un risultato concreto, che rappresenta un passo significativo per il rilancio della macchina amministrativa e per assicurare servizi efficienti al territorio. Oggi più che mai, in un contesto caratterizzato da sfide complesse – dalla viabilità alla manutenzione delle strade, dallo sviluppo turistico alla partecipazione ai bandi e alla gestione dei fondi PNRR – è indispensabile poter contare su personale adeguatamente impiegato, numericamente e contrattualmente. Il gruppo Grande Sicilia al Libero Consorzio di Enna è presente e non si sottrae alle responsabilità quando queste vanno nella direzione del benessere collettivo e dello sviluppo del territorio provinciale”.