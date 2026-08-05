Libero Consorzio di Enna, progressioni verticali per dieci dipendenti

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Dieci dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna hanno sottoscritto il nuovo contratto di lavoro dopo aver superato un concorso interno per le progressioni verticali in deroga previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

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La firma segna l’avvio dell’attività nei nuovi profili professionali. La procedura è stata formalizzata alla presenza del segretario generale Anna Giunta e della responsabile dell’Area di posizione organizzativa del Personale, Daniela Rizzuto.

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Le progressioni consentono di coprire, almeno in parte, alcune carenze di personale nei diversi settori dell’Ente.

Sette dipendenti passano dall’area degli operatori a quella degli operatori esperti: Anna Manna, Anna Milazzo, Lucia Anicito, Cinzia Mungiovino, Salvatore Lo Pumo, Nunzia Schillaci e Delizia Meli.

Per Paolo Gargaglione, Salvatore Giunta e Ivan Randazzo il passaggio riguarda invece l’area degli istruttori.

“Abbiamo sfruttato la possibilità prevista dalla contrattazione di procedere con le progressioni verticali in deroga, quest’ultima rientra nella seconda trance prevista – ha dichiarato il presidente, Piero Capizzi -. L’Ente soffre una grave carenza di personale dovuta ai tanti pensionamenti e al precedente divieto alle assunzioni causato dalla crisi economica ed istituzionale vissuta nel passato recente dalla ex Provincia, dopo la nota abolizione. Rimetterla in moto significa gratificare il personale esistente ma anche dotarsi di figure specializzate per assolvere nel miglior modo possibile i tanti compiti istituzionali che l’Ente ha continuato a mantenere. Ai nuovi ‘neoassunti’ auguro di rimettersi in gioco con grinta e voglia di fare sempre di più e meglio perchè tutti insieme, ognuno con il proprio ruolo, dobbiamo contribuire a far crescere e ad onorare il nostro Ente, che quest’anno compie il primo centenario, con il contribuito di tutti quelli che dalla sua istituzione ad oggi si sono impegnati e hanno continuato a credere fortemente nel valore di questa Istituzione”.