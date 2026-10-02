Libero Consorzio di Enna, incontro tra AVS e Capizzi su politica e aree interne

PUBBLICITÀ

Si è svolto oggi, nella sede del Libero Consorzio di Enna, un incontro tra una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra e il presidente Piero Capizzi. Per AVS erano presenti Piergiacomo La Via, Peppe Amato, Aldo La Ganga e Francesco Longo. Al centro del confronto la direzione politica dell’ente e le prospettive delle aree interne dell’Ennese.

PUBBLICITÀ

«È stato un confronto franco e articolato – comunica AVS – nel quale abbiamo posto con chiarezza due questioni centrali: la direzione politica dell’ente e il futuro delle aree interne dell’Ennese».

Sul piano politico, Alleanza Verdi e Sinistra ha ribadito la propria posizione rispetto agli incarichi assegnati nell’ente: «Sul piano politico abbiamo ribadito la nostra netta contrarietà alla scelta di affidare incarichi assessoriali a esponenti della Lega e della DC di Cuffaro. Comprendiamo che il presidente Capizzi la consideri una scelta personale, ma riteniamo che queste scelte abbiano inevitabilmente una dimensione politica e possano rappresentare un ostacolo alla costruzione di un progetto unitario e coerente del campo largo».

AVS precisa inoltre che la propria valutazione riguarda la prospettiva politica complessiva: «Per noi il tema non è quello delle singole persone, ma della prospettiva politica e dei valori sui quali costruire un’alternativa credibile per il nostro territorio».

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi relativi alle aree interne della provincia: «Sul versante amministrativo abbiamo invece affrontato le grandi emergenze e le opportunità che riguardano le aree interne dell’Ennese: sviluppo economico e occupazionale, servizi, contrasto allo spopolamento, tutela del territorio e politiche ambientali. Temi che devono diventare una priorità dell’azione politica e amministrativa, soprattutto di fronte agli effetti sempre più evidenti della crisi climatica».

La delegazione di AVS riferisce inoltre di avere riscontrato una disponibilità al confronto da parte del presidente Capizzi: «Abbiamo registrato con interesse la disponibilità del presidente Capizzi ad aprire un confronto concreto sulle nostre proposte. Nelle prossime settimane le formalizzeremo, con l’obiettivo di trasformare il confronto di oggi in iniziative e scelte amministrative concrete. È stato un incontro positivo proprio perché non sono mancate le differenze e le abbiamo affrontate con chiarezza».

AVS conclude annunciando l’intenzione di proseguire il confronto sui temi indicati durante l’incontro: «Da parte nostra continueremo a lavorare perché la politica provinciale torni a occuparsi delle persone, dei territori e delle disuguaglianze, mettendo al centro giustizia sociale, giustizia ambientale e rilancio delle aree interne. È su questi contenuti che misureremo, concretamente, la possibilità di costruire una prospettiva politica comune».