Libero Consorzio di Enna, dimissioni per D’Angelo e Di Costa: subentrano Scardilli e Amato

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Con una lettera inviata al Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, e al segretario, Anna Giunta, la consigliera Filippa D’Angelo eletta nella lista dell’MPA Grande Sicilia ha comunicato le sue dimissioni irrevocabili.

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“Tale decisione – scrive la consigliera nella lettera che riportiamo integralmente – nasce da una valutazione esclusivamente politica e personale, nella certezza che chi subentrerà saprà interpretare con competenza, impegno e senso delle istituzioni il ruolo di Consigliere Provinciale. Lascio questo incarico con profonda gratitudine verso il gruppo politico MPA – Grande Sicilia, che mi ha accordato la fiducia e l’opportunità di rappresentare il mio territorio all’interno del Libero Consorzio Comunale di Enna. È stata un’esperienza di grande valore umano e amministrativo, che porterò sempre con me”.

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“Il Consiglio Provinciale insediatosi dopo anni di vuoto istituzionale – prosegue – ha avuto il difficile ma entusiasmante compito di essere il pioniere della rinascita dell’Ente intermedio, restituendo dignità, operatività e centralità a un’istituzione fondamentale per il territorio. In questo percorso, tutti noi abbiamo operato con senso di responsabilità, spirito di collaborazione e consapevolezza del ruolo affidatoci, contribuendo a ridare il giusto rilievo al Libero Consorzio e alle sue funzioni. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente Piero Capizzi, per la disponibilità, l’equilibrio istituzionale e la costante collaborazione dimostrata nel corso di questa esperienza amministrativa. Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i colleghi Consiglieri Provinciali, con i quali, pur nella diversità delle sensibilità politiche, ho condiviso un percorso improntato al rispetto reciproco e alla comune volontà di operare nell’interesse esclusivo della nostra provincia. Infine, desidero esprimere la mia più profonda riconoscenza ai dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna, che quotidianamente svolgono il proprio lavoro con professionalità, competenza e grande spirito di servizio, spesso dovendo far fronte a difficoltà organizzative determinate dalla cronica carenza di personale e dalla limitatezza delle risorse umane disponibili. Il loro impegno rappresenta un patrimonio prezioso per l’Ente e per l’intera collettività provinciale. Concludo questo mandato con la serenità di aver svolto il mio incarico con dedizione, lealtà e senso delle istituzioni, augurando al Consiglio Provinciale di proseguire con determinazione il percorso intrapreso e al collega che mi succederà un proficuo lavoro nell’interesse del territorio e delle comunità della provincia di Enna”.

Alla consigliera dimissionaria subentrerà il primo dei non eletti, Antonino Scardilli di Gagliano Castelferrato.

Si dimette anche Maria Di Costa. Al suo posto subentra Marco Amato, presidente del Consiglio comunale di Regalbuto.

L’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il contributo offerto e formulare i migliori auguri ai nuovi componenti del Libero Consorzio: «Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Filippa D’Angelo e Maria Di Costa per l’impegno, la serietà e il senso delle istituzioni dimostrati nel corso del loro mandato. Hanno rappresentato con competenza e responsabilità il nostro progetto politico, contribuendo a rafforzare il ruolo del Libero Consorzio come luogo di confronto e di crescita per il territorio ennese . Allo stesso tempo, rivolgo un caloroso benvenuto a Marco Amato e Antonio Scardilli. Sono amministratori di comprovata esperienza, profondamente legati alle rispettive comunità e perfettamente consapevoli delle esigenze delle aree interne. Sono certo che sapranno affrontare questo nuovo incarico con entusiasmo, competenza e spirito di servizio, dando un contributo importante all’azione del gruppo e alla difesa degli interessi della provincia di Enna».

«Mpa-Grande Sicilia continua a investire sulle proprie classi dirigenti e sugli amministratori locali – conclude Colianni – convinto che sia proprio dai territori che debbano nascere le risposte più efficaci ai bisogni dei cittadini. A Marco e Antonio rivolgo il mio incoraggiamento e l’augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno interpretare al meglio questo importante ruolo istituzionale».