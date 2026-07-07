Libero Consorzio di Enna, Capizzi allarga la squadra: Pagliazzo e Castello nuovi consiglieri delegati

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Si potenzia il gruppo di lavoro a sostegno dell’amministrazione provinciale. Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha, infatti, allargato la compagine dei Consiglieri delegati passando da quattro a sei.

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A far parte di quella che prima era la Giunta di governo saranno Antonio Pagliazzo per la Democrazia Cristiana e Giuseppe Castello per la Lega di Salvini.

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“Una collaborazione già sperimentata con i quattro Consiglieri delegati, Domenico Scavuzzo, Antonio Di Naso, Salvatore Cappa e Giovanni Gentile – ha dichiarato Capizzi – rivelatasi particolarmente utile per il lavoro dell’amministrazione e che ho ritenuto confermarla, potenziarla ed estenderla a altri due Consiglieri. Entrambi della zona nord sono certo sapranno rappresentare le istanze delle comunità proponendo soluzioni alle tante esigenze dei territori. Un gruppo di lavoro che rema in un’unica direzione, quella di migliorare i servizi e di intervenire sulle tante criticità”.

I neo Consiglieri delegati si dichiarano particolarmente soddisfatti di far parte della nuova squadra di governo e promettono tanto impegno e soprattutto tanto entusiasmo politico. Al consigliere Antonio Pagliazzo è stata assegnata la delega alla viabilità della zona Nord che comprende i territori di Nicosia, Sperlinga, Cerami, Troina, Gagliano Castelferrato e Agira, il turismo, la pianificazione territoriale e la Polizia provinciale. Di politiche sociali, attività culturali, di promozione dello sport, di politiche giovanili e di innovazione digitale si occuperà invece Giuseppe Castello. I due Consiglieri già operativi hanno in scaletta tanti appuntamenti a partire con gli uffici di competenza per acquisire lo stato dell’arte delle attività in itinere e in programma.

“Il nostro compito è quello di fare da pungolo – dichiarano Pagliazzo e Castello – per monitorare e stimolare le azioni e vedere così concretizzarsi i tanti progetti che questa amministrazione intende portare a termine. Ringraziamo il Presidente per la fiducia accordataci, da parte nostra assicureremo il massimo impegno a sostegno della realizzazione del programma dell’amministrazione per dare risposte alla collettività”.