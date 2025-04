Libero Consorzio Comunale di Enna: domenica le elezioni per presidente e consiglio

PUBBLICITÀ

Dopo una lunga parentesi commissariale durata ben 12 anni si ricostituiscono gli organi di Governo dell’Ex Provincia, con la elezione indiretta del Presidente e del Consiglio provinciale, scelti tra i Sindaci e i Consiglieri comunali.

L’ufficio elettorale del Libero Consorzio Comunale di Enna, composto dal segretario generale dell’Ente, Michele Iacono, in qualità di presidente, dai segretari comunali, Filippo Ensabella e Annalisa Castrogiovanni, e dalla dirigente del Comune di Enna Delfina Voria, ha ultimato, come da cronoprogramma, le operazioni preliminari per consentire l’espletamento delle elezioni di II° grado, indette dal Presidente della Regione Siciliana con decreto n° 512, per l’elezione indiretta dei Presidenti e dei Consigli dei sei Liberi Consorzi comunali e delle tre Città metropolitane siciliane.

Le operazioni di voto avranno luogo esclusivamente domenica 27 aprile dalle 08:00 alle 22:00, presso il seggio dedicato.

Per la ex Provincia di Enna il seggio è stato istituito nella sede dell’Ente. Per le operazioni di voto è previsto un unico seggio elettorale composto da un presidente, da quattro scrutatori scelti tra gli elettori dall’ufficio elettorale mediante sorteggio e da un segretario scelto dal presidente del seggio tra gli stessi elettori. Il corpo elettorale chiamato a votare è costituito da 265 elettori.

Si ricorda che alla consultazione possono votare esclusivamente gli amministratori inseriti nel Corpo Elettorale pubblicato sui siti internet del Libero Consorzio Comunale di Enna e dei Comuni del territorio interessato. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione della fascia demografica del Comune di cui è Sindaco o Consigliere.

Questi i numeri della tornata elettorale. Due sono i candidati che si contenderanno la poltrona di Presidente, il Sindaco di Calascibetta, Piero Capizzi, per il centrosinistra, e il Sindaco di Nissoria, Rosario Colianni, per il centrodestra. Sei sono le liste presentate, di cui 5 della compagine di destra e una di sinistra.

Sulla base del parametro relativo al numero degli abitanti il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna sarà costituito da 10 Consiglieri.

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 8 del giorno successivo, lunedì 28 aprile. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, quindi entro l’8 maggio, il Sindaco metropolitano ed il Presidente del Libero Consorzio comunale provvederà a convocare i rispettivi consigli per dare atto dell’avvenuta proclamazione per poi insediarsi.