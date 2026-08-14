Liberalsocialisti per l’Italia, Maria Lucia Sanguedolce segretaria regionale del Movimento Femminile

PUBBLICITÀ

I Liberalsocialisti per l’Italia hanno nominato Maria Lucia Sanguedolce segretaria regionale del Movimento Femminile del partito in Sicilia.

PUBBLICITÀ

La nomina è stata disposta dal segretario nazionale Antonino Distefano, di concerto con il presidente del partito Maurizio Ballistreri e con il segretario della Federazione provinciale di Enna Santo Trovato, dopo gli adempimenti con l’organismo regionale.

PUBBLICITÀ

Sanguedolce, residente a Enna, è laureata in Economia Aziendale all’Università Kore di Enna ed è attualmente laureanda magistrale in Consulenza Aziendale Ospedaliera presso l’Università San Raffaele di

«Una giovane professionista talentuosa, curiosa, orientata alle sfide e innamorata della politica», scrivono i Liberalsocialisti per l’Italia, sottolineando il suo interesse per le tematiche sociali e per il territorio siciliano.

A commentare la nomina è Santo Trovato: «Con questa nomina colmiamo un vuoto politico ed organizzativo per declinare con la forza delle idee una politica al femminile, non come “atto di protesta”, ma come “strumento di proposta” per superare ataviche pregiudiziali ancora presenti in larghi settori a politica regionale».

Nel presentare il nuovo incarico, il partito indica tra i temi sui quali Sanguedolce intende concentrare la propria attività la meritocrazia, il ricambio generazionale e la creazione di condizioni che possano favorire la permanenza dei giovani in Sicilia.

Sul primo punto, viene indicato come obiettivo «una Sicilia dove le competenze, l’impegno e il merito tornino a occupare il primo posto, scardinando vecchie logiche e premiando chi studia e lavora con dedizione».

Altro tema è quello del ricambio generazionale, con l’intento di «promuovere un fisiologico passaggio di consegne. I giovani laureati devono essere messi nelle condizioni di sostituire le generazioni ormai prossime alla pensione, portando innovazione, dinamismo e diventando un reale valore aggiunto per tutti gli enti, sia pubblici che privati».

Il terzo ambito indicato riguarda il contrasto alla partenza dei giovani dalla Sicilia: «Fermare la continua emorragia di intelligenze verso il Nord Italia o l’estero. L’obiettivo è costruire un tessuto economico e sociale capace di offrire opportunità concrete, affinché i giovani non siano più costretti ad andarsene, ma possano scegliere di restare e far prosperare la propria terra».

Secondo quanto riportato nel comunicato, Sanguedolce assume quindi l’incarico con l’obiettivo di portare avanti un’attività politica e sociale rivolta in particolare alle opportunità per le nuove generazioni, alla valorizzazione delle competenze e alle tematiche legate allo sviluppo della Sicilia.