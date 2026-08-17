Liberalsocialisti per l’Italia, il 27 settembre ad Agira l’avvio della campagna elettorale

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I Liberalsocialisti per l’Italia si preparano ad aprire la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali e amministrative. Ad annunciarlo è il segretario nazionale Antonino Distefano, che in un post anticipa una manifestazione in programma domenica 27 settembre ad Agira, nel locale Cinema.

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Nel corso dell’iniziativa, spiega il segretario nazionale, saranno annunciati «i candidati dei primi cinque collegi provinciali per le regionali e i capolista delle amministrative che andranno al voto nel 2027».

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A curare l’organizzazione dell’appuntamento saranno Maria Lucia Sanguedolce e Santo Trovato, ai quali è stato affidato il compito di predisporre la manifestazione.