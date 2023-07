Leonforte: workshop teatrale condotto dall’attore Andrea Trovato

PUBBLICITÀ

Online dall’1 agosto, con scadenza l’8 agosto a mezzogiorno, sul sito del comune di Leonforte www.comune.leonforte.en.it il bando per selezionare 20 partecipanti al workshop teatrale condotto da Andrea Trovato intitolato “Training dell’attore”, che si terrà dal 22 al 24 agosto nell’Ecomuseo Branciforti di Leonforte.

Il workshop teatrale, fortemente voluto dall’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara e sostenuto con entusiasmo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi, fa parte delle attività previste dal direttore artistico Sandro Rossino all’interno della sezione teatro del “Premio città di Leonforte”, giunto quest’anno alla quarantesima edizione, patrocinato dal Comune e con l’organizzazione tecnica di Andrea Favazza della compagnia teatrale “Il Canovaccio”, partner della manifestazione.

“Lo strumento di un attore – spiega l’attore Andrea Trovato, componente della giuria della sezione teatro, presentando il workshop – è il suo corpo, ciò che comunica è il suo testo, lo spazio in cui agisce è il teatro; infatti, trattandosi di un training, ovvero un allenamento attoriale, sarà richiesto ai partecipanti ammessi di presentare un monologo, ossia la memoria di un testo che può appartenere a qualsiasi tipo di genere ed avere una durata variegata, sul quale poter lavorare individualmente e/o in gruppo”.

Il workshop teatrale è rivolto a persone dai 16 anni in su, per un massimo di 20 partecipanti, che si affacciano per la prima volta al mondo del teatro, già esperienti e/o attori professionisti.

La domanda di iscrizione al workshop è gratuita, mentre per gli ammessi è previsto un contributo di partecipazione da 15 euro. La domanda va inviata, firmata, all’indirizzo email teatro.premio@comune.leonforte.en.it.

Al termine del laboratorio, la cui segreteria è curata da Livia D’Alotto e Stefania Galletta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Andrea Trovato, diplomato all’Accademia “Silvio D’Amico”, studia anche con L. Ronconi, V. Binasco, C. Brie, G. Sepe, A. Pierucci, R. Romei, C. Munsko, G. Stefan. Studia Clown a Parigi con Philippe Gaulier. Si forma come burattinaio con Ivan Franek. Lavora con registi come Gabriele Lavia, Armando Pugliese, Giancarlo Sepe, Ennio Coltorti, Massimiliano Farau.

Firma le regie di “Dio” di Woody Allen, “Alarms” e “Qui” di Michael Frayn. Collabora come regista con la Compagnia francese Chapeau Nomade e come performer con la compagnia italo americana ExtraTeatro. E’ direttore artistico del Festival dell’Incanto di Roddi (CN).

Approda al Cinema al fianco di Michele Placido e Francesco Scianna nel film “Itaker – Vietato agli italiani” diretto da Toni Trupia.

Partecipa al film di Nanni Moretti “Il sol dell’avvenire” e alla serie televisiva “The bud guy” diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. E’ doppiatore nella fiction Mediaset “L’onore e il rispetto 3” e nel film di animazione “Bangland” di L. Berghella. Vincitore del premio “Franco Molè – città di Terni” come miglior attore, consegue una borsa di studio al “La MaMa Centre” di New York, città in cui frequenta anche le acting classes all’Actor Studio. Nelle ultime stagioni teatrali porta in scena per la prima volta in Italia lo spettacolo “Incognito” di Nick Payne (prodotto con “Gli Ipocriti” di Melina Balsamo) che lo vede impegnato come traduttore, regista e attore e recita nello spettacolo “Il Gioco” di Franca De Angelis, diretto da Christian Angeli. Per la TV anima e dà la voce al pupazzo Tciù nella serie Sky prodotta da Fox e Wildside “Romolo+July, la guerra mondiale Italiana” e nel videoclip del brano “Il Paese dell’amore” del gruppo musicale “Lo Stato Sociale”. E’ socio fondatore della compagnia Carmentalia con cui, oltre a produrre spettacoli, porta avanti progetti culturali tesi alla valorizzazione delle nuove drammaturgie.