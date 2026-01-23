Leonforte: visita istituzionale del Questore al Commissariato e al Comune

PUBBLICITÀ

Nella mattinata odierna, il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, incontrando il Dirigente ed il personale in servizio. Il dott. Incognito ha ringraziato tutto il personale per il quotidiano impegno profuso nelle plurime attività svolte al servizio della collettività leonfortese.

Il Questore ha poi incontrato il Sindaco di Leonforte, Avv. Piero Livolsi, per un momento di saluto istituzionale e di confronto sulle tematiche di sicurezza e collaborazione tra le istituzioni locali e le forze dell’ordine. L’incontro, improntato ad una serena collaborazione, ha rappresentato l’occasione per rafforzare i rapporti istituzionali ed adottare iniziative di interesse comune volte alla tutela dei cittadini e alla promozione della sicurezza sul territorio.