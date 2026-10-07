Leonforte, una mostra omaggio a Maria Giusy Grasso a un anno dalla scomparsa

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Una mostra dedicata a Maria Giusy Grasso sarà inaugurata mercoledì 14 ottobre alle 18, nella sala interna di Villa Bonsignore a Leonforte, a un anno dalla sua scomparsa.

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L’iniziativa, organizzata dai suoi cinque figli con il patrocinio del Comune di Leonforte, sarà la prima esposizione delle opere dell’artista dopo la sua morte. La serata comprenderà opere, letture e ricordi legati alla sua figura e al suo percorso artistico.

Maria Giusy Grasso è scomparsa a 46 anni dopo una malattia. L’arte ha rappresentato una parte centrale della sua vita e della sua attività, portata avanti anche attraverso l’associazione Talia Spazio Arte, con la quale aveva creato occasioni di incontro e collaborazione tra artisti.

«Con la sua associazione Talia Spazio Arte aveva conosciuto e riunito tanti artisti, dando vita a occasioni di incontro, amicizia e condivisione», racconta il figlio Giammichele Mangione, che ha annunciato la presenza alla mostra di persone provenienti da diverse parti d’Italia.

Durante l’esposizione saranno presentati anche lavori che Maria Giusy Grasso non aveva mai mostrato al pubblico. Le opere permetteranno di ripercorrere aspetti della sua esperienza personale e della sua ricerca artistica.

L’appuntamento vuole essere un’occasione per conoscere la sua produzione e, allo stesso tempo, un momento di incontro tra familiari, amici, artisti e persone che negli anni l’hanno conosciuta.