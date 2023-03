Leonforte: un libro dedicato a Benedetto Pernicone

Il 13 marzo uscirà il libro “Benedetto Pernicone, il sacerdote, luomo e il maestro, la bella storia del prete che ha educato religiosamente tre popoli: nissorini, leonfortesi e regalbutesi” scritto dal leonfortese Maurizio di Fazio per Bonfirraro editore, con prefazione di Giuseppe Sammartino. Il libro vuole essere un contributo alla memoria di padre Benedetto Pernicone: esce, infatti, in occasione del centenario della nascita e a tre anni esatti dalla scomparsa del sacerdote.

Il libro è il fedele racconto dell’esistenza di un uomo e di un sacerdote esempio “di una vita cristiana interamente consacrata a Dio e al prossimo”. Un uomo e un sacerdote di eccelsa statura morale e spirituale che, per il suo fare e il suo dire, merita di essere annoverato tra i santi in questa e nell’altra vita. Punto di riferimento per molte persone che hanno trovato nella sua condotta un modello di vita all’insegna dei precetti cristiani.

È un omaggio a quell’uomo, maestro e sacerdote che è stato Benedetto Pernicone, per ricordare la figura di questo pastore della Chiesa che ha vissuto per la gente e con la gente.

In occasione della ricorrenza del terzo anno dalla scomparsa del sacerdote, il libro verrà presentato giorno 13 marzo alle ore 17,30 a Leonforte presso il salone del Circolo Operai Mutuo Soccorso in corso Umberto.

Alla presentazione, moderata dal giornalista Josè Trovato, sarà presente l’autore. Saluti di Carmelo Barbera, sindaco di Leonforte, e Rosario Colianni, sindaco di Nissoria. Interverranno Salvo La Porta, Armando Glorioso e Salvo Bonfirraro. Intermezzi musicali a cura dell’associazione musicale sinfonia provinciale ennese con i maestri Gaetano Crimí al flauto e Pietro Lombardo al clarinetto.