Leonforte: un arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, Agenti del Commissariato di P.S. di Leonforte hanno tratto in arresto T.S., classe 72, noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di grammi 125 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel tardo pomeriggio del 9 febbraio 2021, a seguito di un’attenta attività di osservazione in un determinato luogo pubblico del Comune di Leonforte, gli Agenti effettuavano una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo due confezioni con all’interno grammi 73 e grammi 52 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e un rotolo di carta stagnola utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il tutto veniva posto sotto sequestro. T.S. veniva quindi accompagnato presso gli Uffici di Polizia e, dopo le formalità di rito, dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309/1990.

Dell’avvenuto arresto veniva informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna che disponeva nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.