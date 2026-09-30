Leonforte, tre nuovi soci entrano nell’Associazione Antiracket

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Tre nuovi soci entrano nell’Associazione Antiracket di Leonforte, rafforzando la presenza e l’impegno dell’associazione sul territorio.

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«L’ingresso di tre nuovi soci è un segnale importante – sottolinea il presidente Amedeo Mugavero – perché dimostra che c’è ancora voglia di partecipare e di stare dalla parte della legalità. In questo momento, anche alla luce delle recenti scarcerazioni, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e non lasciare solo chi sceglie di denunciare».

L’associazione continuerà quindi a mantenere attivo il proprio presidio, promuovendo cultura della legalità, prevenzione e sostegno a cittadini e imprenditori.