Leonforte. Trasporto gratuito agli studenti pendolari, FdI: “Decisione giusta”

Il commissario della sezione leonfortese di Fratelli d’Italia Paolo Licciardo, in merito alla decisione dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Barbera di garantire il trasporto gratuito agli studenti pendolari nei paesi della provincia, ha rilasciato la seguente dichiarazione.

«La scelta dell’amministrazione comunale di garantire il trasporto gratuito agli studenti leonfortesi pendolari si conferma essere la decisione giusta, quella migliore e che assicura il medesimo trattamento ai pendolari leonfortesi evitando così ingiuste differenziazioni. La valutazione, non condivisibile e del tutto errata, del governo regionale di garantire la gratuità del trasporto agli studenti con Isee basso cozza col diritto allo studio che deve essere affermato in misura eguale per tutti. Senza differenze. Ancora una volta il Sindaco Barbera e l’amministrazione comunale percorrono la strada giusta, assicurando dunque un servizio essenziale ed indispensabile nonostante l’ente comunale sia in dissesto economico. Qualora ve ne fosse bisogno, sono state smentite sul nascere decisioni che avrebbero creato disuguaglianze. L’agire di questa amministrazione è imperniato sul raggiungimento del bene comune, assicurando quindi ciò che serve nel quotidiano alla collettività tutta».