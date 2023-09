Leonforte: su Focus Mediaset puntata con il geosito di Contrada Vignale

PUBBLICITÀ

Andrà in onda giovedì alle 21 su Focus Mediaset di canale 35 una puntata sulle “Meraviglie geologiche d’Italia”, programma condotto dal giornalista scientifico Luigi Bignami. In questa puntata si parlerà anche di Leonforte, in particolare del geosito di Contrada Vignale. Insieme a Bignami ci sarà il prof. Rosolino Cirrincione dell’Università della facoltà di geologia di Catania.

Le riprese sono state girate nel 2022 e ad accogliere e accompagnare la troupe di Mediaset è stato il dottore in archeologia Alfredo Crimì che ha fatto conoscere anche le bellezze monumentali, artistiche e culinarie di Leonforte.

“La presenza di esperti e di una emittente televisiva a Leonforte come Focus – spiega Crimì – è un’occasione imperdibile per valorizzare i territori poco conosciuti che presentano delle risorse uniche nel loro genere come il geosito di Contrada Vignale. Valorizzazione e promozione del territorio che ben si sposa con l’attuale amministrazione Piero Li Volsi, la quale è impegnata per riportare in auge tutte le bellezze nonché le risorse che Leonforte ha ancora da scoprire e da fare conoscere”.

“Lavoreremo – ha dichiarato il Sindaco – per valorizzare il geosito di Vignale che ha una rilevanza scientifica enorme, con un progetto che dia visibilità sia a livello locale che nazionale per valorizzare il nostro patrimonio naturalistico”.